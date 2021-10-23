Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая долгое время живет и строит свою карьеру в России, пожаловалась на травлю и предвзятое отношение.
Как сообщает Politeka.net, 56-летняя Повалий дала интервью программе «Позаочі», в котором рассказала, как переживает травлю в Украине.
По словам артистки, после ее гастролей в России она столкнулась с травлей и угрозами у себя на родине.
«Когда мы выезжали работать, начались проблемы с выездом: люди косились на границе, их же все настроили, что я враг. Вот я в своей стране, а мне некомфортно», - рассказала артистка.
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Также Повалий призналась, что ей пришлось уйти в полную изоляцию в своем доме.
«Мы закрываемся: к нам никто не заходит, мы никуда не выезжаем», - призналась певица, добавив, что некоторые люди угрожали ей и привозили под их дом плохие вещи.
По словам артистки, из-за давления и травли она постоянно плакала и чувствовала обиду. Иногда она с мужем улетала за границу, где наслаждалась видами и успокаивала себя таким образом. Повалий добавила, что справляться с негативом ей помогла медитация.
Напомним, что Таисия Повалий расплакалась после откровений: что произошло.
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Также Politeka писала, что Таисия Повалий заявила, что не знает, почему против нее ополчились на родине: "Что я плохого сделала?".