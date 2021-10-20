Українська 56-річна співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і гастролює в Росії, анонсувала нову пісню, вразивши шанувальників зовнішнім виглядом.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Повалій опублікувала фото, на якому сильно переборщила з макіяжем. На знімку обличчя артистки виявилося покрите шаром косметики.

"Дорогі мої підписники! Для вас сюрприз. У ніч з 22 на 23 жовтня на всіх цифрових майданчиках чекайте нову пісню авторів Володимира Будейчука та Ольги Ткач "Я знаю"! І знову про мене!",- підписала фото зірка.

У коментарях віддані шанувальники залишили їй масу слів подяки. Не обійшлося і без критики.

"Як лялька", "Навіщо так сильно фарбуватися?", "Вау! Чудова новина! Дуже чекаю", "Як здорово, Таєчка! Супер новина! Спасибі вам за такий приємний і несподіваний сюрприз! У великому очікуванні тепер!", "Макіяжу занадто багато", "Ух ти, який гарний сюрприз!", "Пісня - найкращий подарунок!!! Буду теж дуууже чекати!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій показала, як проводить час в Росії: «поринула в чарівний світ...».

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