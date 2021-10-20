Українська 56-річна співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і гастролює в Росії, анонсувала нову пісню, вразивши шанувальників зовнішнім виглядом.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Повалій опублікувала фото, на якому сильно переборщила з макіяжем. На знімку обличчя артистки виявилося покрите шаром косметики.
"Дорогі мої підписники! Для вас сюрприз. У ніч з 22 на 23 жовтня на всіх цифрових майданчиках чекайте нову пісню авторів Володимира Будейчука та Ольги Ткач "Я знаю"! І знову про мене!",- підписала фото зірка.
У коментарях віддані шанувальники залишили їй масу слів подяки. Не обійшлося і без критики.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Дорофєєва забула надіти штани на важливий захід: кадри вже в мережі
Олена Кравець отримала нову роботу та похвалилася, де ще її побачать українці: "Кардинально відрізняється від зйомок..."
Санта Дімопулос чи Власова: Макс Леонов вперше вирішив відповісти, хто краща
Виліт з "Майстер Шеф" улюблениці глядачів призвело до скандалу: "Вибачте, але це вкрай нечесно"
"Як лялька", "Навіщо так сильно фарбуватися?", "Вау! Чудова новина! Дуже чекаю", "Як здорово, Таєчка! Супер новина! Спасибі вам за такий приємний і несподіваний сюрприз! У великому очікуванні тепер!", "Макіяжу занадто багато", "Ух ти, який гарний сюрприз!", "Пісня - найкращий подарунок!!! Буду теж дуууже чекати!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Таїсія Повалій показала, як проводить час в Росії: «поринула в чарівний світ...».
Як повідомляла Politeka, Таїсія Повалій образилася на українців за хейт: "що я поганого зробила?".
Також Politeka писала, що Таїсія Повалій розплакалася після одкровень перед українцями: "є одна тема...".