В Москве пропала актриса Светлана Светличная, которая прославилась на весь мир эпизодической ролью в "Бриллиантовой руке".

Несколько дней 81-летнюю звезду ищут с полицией. Сын Светличной заявил о ее исчезновении 24 октября, отметив, что актриса не появляется в своей квартире на Погонном проезде уже три дня.

По словам мужчины, у его матери развилась деменция после несчастного случая на съемках интервью летом прошлого года, когда ей на голову упал софит. Он считает, что Светличная могла заблудиться и не вспомнить своего адреса.

Подруга Светличной Елена Перелыгина подтвердила Телеграм-каналу Shot слова сына, что у его матери проблемы с головой.

"Это может ещё не раз повториться. Ей постоянно нужен уход и присмотр. Если у неё была бы дочь, наверное, она бы лучше смотрела за ней. Но у неё, к сожалению, сын. А сыновья, вы знаете, могут любить на расстоянии. Надо её искать!", - заявила Перелыгина.

Другой актер Иван Николаев утверждает, что Светличная просто переехала к родственникам.

Отметим, фраза героини Светланы Светличной в фильме "Бриллиантовая рука" - "Не виноватая я, он сам ко мне пришел!" - стала афоризмом, а саму актрису назвали первой красоткой в СССР.

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