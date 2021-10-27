Единственный сын украинской певицы Таисии Повалий Денис откровенно рассказал о том, какой мамой была звездная артистка, когда он был еще совсем маленьким.

Как передает Politeka.net, 56-летняя Повалий дала откровенное интервью программе «Позаочі». Там она рассказала о том, как тяжело переживала травлю в Украине, и почему вынуждена была изолироваться в собственном доме.

Авторы программы также взяли комментарий у 38-летнего сына артистки, попытавшись узнать, какой мамой была Повалий. Как известно, у Повалий лишь один сын Денис, который, как и его отец является музыкантом. Впрочем, родители развелись в 1993 году, когда мальчик был еще совсем маленьким. По словам Дениса, его мать трудно в чем-то переубедить, потому что свое мнение она привыкла выдавать за истинное. Из-за этого им часто приходиться спорить.

«В моем детстве она была более строгая и по-взрослому со мной общалась. Не было веселой класснючей Таи», - отметил мужчина, добавив, что она была «немножко холодной».

Напомним, что Таисия Повалий не понимает, почему против нее ополчились украинцы: "Что я сделала?".

Как сообщала Politeka, Повалий пожаловалась на травлю в Украине и изоляцию: «К нам никто не заходит».

Также Politeka писала, что Повалий переборщила с макияжем, поразив образом: «Как кукла».