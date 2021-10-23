Народна артистка України Таїсія Повалій, яка довгий час живе і будує свою кар'єру в Росії, поскаржилася на цькування і упереджене ставлення.
Як повідомляє Politeka.net, 56-річна Повалій дала інтерв'ю програмі "Позаочі", в якому розповіла, як переживає цькування в Україні.
За словами артистки, після її гастролей в Росії вона зіткнулася з цькуванням і погрозами у себе на батьківщині.
"Коли ми виїжджали працювати, почалися проблеми з виїздом: люди косилися на кордоні, їх же всі налаштували, що я ворог. Ось я в своїй країні, а мені некомфортно", - розповіла артистка.
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Також Повалій зізналася, що їй довелося піти в повну ізоляцію в своєму будинку.
"Ми закриваємося: до нас ніхто не заходить, ми нікуди не виїжджаємо", - зізналася співачка, додавши, що деякі люди погрожували їй і привозили під їх будинок погані речі.
За словами артистки, через тиск і цькування вона постійно плакала і відчувала образу. Іноді вона з чоловіком відлітала за кордон, де насолоджувалася видами і заспокоювала себе таким чином. Повалій додала, що справлятися з негативом їй допомогла медитація.
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