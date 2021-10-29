Российская певица Валерия (Валерия Перфилова) поделилась своей бедой, трогательно попрощавшись с родственником, ставшим жертвой коронавируса.
Так, 53-летняя артистка опубликовала несколько кадров из личного архива в своем микроблоге в Инстаграм, сообщив, что ушел из жизни ее дядя - младший брат матери Валерий Никитин, передает Politeka.net. Причиной смерти стал COVID-19. По словам певицы, ее дядя не успел ревакцинироваться (первые прививки сделал еще в феврале), поэтому вирус ударил со всей силы.
Смерть Валерия Николаевича стала ударом для всей семьи. Он был Почетным железнодорожником и много лет занимал руководящие посты на Приволжской железной дороге.
"Наша семья потеряла родного любимого человека. Светлая ему память и царствия небесного!!! <...> Для меня, конечно, он был просто родным дядей Лерочкой, и я им очень гордилась. Гордилась тем, как к нему относились люди, каким уважением он пользовался среди профессионалов— руководителей и подчинённых, да и вообще всех людей, кто его знал. Мощный, волевой, мудрый, при этом обладающий невероятным чувством юмора, артистичный, играющий на музыкальных инструментах и компанейский. Вы скажете, зачем я это пишу? Это не только наше семейное горе —уходят из жизни мощные личности, профессионалы...", - поделилась Валерия.
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На опубликованном фото певица предстала вместе с дядей в окружении других родственников на столетнем юбилее бабушки - 6 ноября 2013 года.
Пользователи кинулись соболезновать Валерии:
"Царствие небесное Вашему дяде"
"Как жалко, соболезную, царствие ему небесное😢"
"Как тепло вы относитесь к близким, это бесценно"
"Ваш сын очень на него похож и на вашу маму"
"Светлая память такому замечательному человеку🙏"
"Какая у вас прекрасная семья и как вы о них заботитесь! Респект"
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