В сети обнародовали архивное фото легендарной артистки Аллы Пугачевой, фанаты не узнали её.

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной артисткой. В сети часто идут споры по поводу её внешности, поскольку певице уже 72 года и она поражает своим моложавым видом.

Так, на одном из фан-аккаунтов артистки опубликовали архивное фото из молодости. На черно-белом кадре Алла Пугачева стоит в толпе людей в шикарном платье.

Поклонники оставили множество комментариев: "Кто эта женщина?", "Супер", "Боже мой, какая красивая!", "Милая красивая просто ангел", "Алла потрясающе выглядите. Да конечно. Слова можно забыть", "Очень трогательная и нежная фотография", "Что за незнакомая женщина?", "Я думала это Валерия, на Аллу не похожа", "Это кто..? Зачем вы выставляете фото где Она сама на себя не похожа..? Вам похоже важны комментарии, вернее их количество.. Чем больше негативных - тем лучше.. так получается ..?".

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