Муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар, артист балета Александр Стоянов, рассказал, кто, по его мнению, оказал большое влияние на современный балет.

Как пишет Politeka.net, артист в замысловатом костюме с вышивкой стоял на сцене международного фестиваля. Фото появилось в его Инстаграм. Мужчина рассказал, кто для него является кумиром.

«Серж Лифарь – знаковая фигура в балетном искусстве. Не потому, что он пил шампанское с Коко Шанель, Пикассо или Сальвадор Дали… Хотя, если честно, и из-за этого тоже. Как говорил хореограф современности Морис Бежар: «Лифар возродил балетное искусство Европы... Все новое в сегодняшней хореографии ведет свое начало от смелых открытий Лифаря», - отметил Стоянов.

По его словам, без этого выдающегося артиста, не было бы балета, которым мы его знаем сегодня.

«Наше искусство до сих пор питается его художественными достижениями», - подчеркнул артист.

В комментариях Стоянову оставили массу приятных слов.

«Поздравляю! Дальнейших успехов», «Какой молодец», «Прекрасный рассказ», - пишут люди.

Напомним, что Александр Стоянов удивил рассказом о работе: «Не раз выходил на сцену с…».

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар впечатлила балетным выступлением: "Праздник красоты!".

Также Politeka писала, что Кухар показала, на что способна в руках мужа: "Можно смотреть вечно".