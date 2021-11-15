Муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар, артист балета Александр Стоянов, рассказал, кто, по его мнению, оказал большое влияние на современный балет.
Как пишет Politeka.net, артист в замысловатом костюме с вышивкой стоял на сцене международного фестиваля. Фото появилось в его Инстаграм. Мужчина рассказал, кто для него является кумиром.
«Серж Лифарь – знаковая фигура в балетном искусстве. Не потому, что он пил шампанское с Коко Шанель, Пикассо или Сальвадор Дали… Хотя, если честно, и из-за этого тоже. Как говорил хореограф современности Морис Бежар: «Лифар возродил балетное искусство Европы... Все новое в сегодняшней хореографии ведет свое начало от смелых открытий Лифаря», - отметил Стоянов.
По его словам, без этого выдающегося артиста, не было бы балета, которым мы его знаем сегодня.
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«Наше искусство до сих пор питается его художественными достижениями», - подчеркнул артист.
В комментариях Стоянову оставили массу приятных слов.
«Поздравляю! Дальнейших успехов», «Какой молодец», «Прекрасный рассказ», - пишут люди.
Напомним, что Александр Стоянов удивил рассказом о работе: «Не раз выходил на сцену с…».
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар впечатлила балетным выступлением: "Праздник красоты!".
Также Politeka писала, что Кухар показала, на что способна в руках мужа: "Можно смотреть вечно".