Чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар, танцюрист балету Олександр Стоянов, відверто розповів про те, як пандемія змінила їх робочі умови.
Як пише Politeka.net, Олександр Стоянов-український артист балету, прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка. Разом з дружиною він виступає в найбільших і найпопулярніших постановках, демонструючи свій талант.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Стоянов вирішив розповісти, як пандемія вплинула на балетну сферу. Так, артист зазначив, що організація виступів в умовах жорсткого карантину тепер проходить зовсім не так, як раніше. Танцюрист пояснив, що це пов'язано з тим, що все закривається на невизначений термін і всі вкладені кошти ніхто не поверне.
"Якщо, ще 2 роки тому, хтось себе неважливо відчував і був незамінний, він продовжував робити свою роботу. Я сам так не раз виходив на сцену з температурою, і з переломами. Розумів, що імпресаріо не може мене замінити, квитки продані на мене. Зараз це неможливо", - підкреслив Стоянов.
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Як приклад він навів заминку з фестивалем Serge Lifar De La dance, в якому вони повинні були брати участь з Кухар. Диригент фестивалю захворів, тому виступ довелося перенести з 12 листопада. В якості альтернативи організатори запропонували людям обміняти квитки на 13 листопада, або на інші вистави, або повернути гроші.
Нагадаємо, Фреймут після скандалів на "Танцях з зірками" звернулася до Кухар і її чоловіка.
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" з довгими віями і макіяжем перетворилася на темпераментну циганку.
Також Politeka писала, що Кухар привела на "Танці з зірками" дочку, викликавши фурор в мережі.