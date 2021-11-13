Известная украинская балерина и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала поклонникам себя в образе Кармен, у балерины был красивый макияж и прическа.
Как пишет Politeka.net, 39-летняя прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар несмотря на работу на телевидении часто выходит на сцену театра вместе со своим мужем, артистом балета, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.
В своем Instagram Екатерина часто показывает видео с репетиций к спектаклю, а также себя в разных образах.
На этот раз Кухар вышла на сцену театра в образе Кармен – красивой, страстной, темпераментной цыганки, работающий на сигаретной фабрике, из новеллы французского драматурга Проспера Мериме. Кате сделали красивый макияж с длинными нарощенными ресницами и соответствующую прическу.
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"Друзья, до встречи в семь часов вечера. Ваша Кармен", - сказала Кухар.
Ранее Politeka писала, что вылетевший из "Танців з зірками" Мelovin устроил Екатерине повар "допрос" : "Так-то лучше, а то сырые органы...".
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась мужем, засветив его без рубашки: "Глазами Кармен".
A еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" сразила наповал видом в обтягивающем платье: "Луч света в темноте!".