Известная украинская балерина и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала поклонникам себя в образе Кармен, у балерины был красивый макияж и прическа.

Как пишет Politeka.net, 39-летняя прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар несмотря на работу на телевидении часто выходит на сцену театра вместе со своим мужем, артистом балета, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.

В своем Instagram Екатерина часто показывает видео с репетиций к спектаклю, а также себя в разных образах.

На этот раз Кухар вышла на сцену театра в образе Кармен – красивой, страстной, темпераментной цыганки, работающий на сигаретной фабрике, из новеллы французского драматурга Проспера Мериме. Кате сделали красивый макияж с длинными нарощенными ресницами и соответствующую прическу.

"Друзья, до встречи в семь часов вечера. Ваша Кармен", - сказала Кухар.

Ранее Politeka писала, что вылетевший из "Танців з зірками" Мelovin устроил Екатерине повар "допрос" : "Так-то лучше, а то сырые органы...".

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась мужем, засветив его без рубашки: "Глазами Кармен".

A еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" сразила наповал видом в обтягивающем платье: "Луч света в темноте!".