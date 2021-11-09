Відома балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар в ефектній сукні підкорила виглядом поруч зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явився ефектний кадр з чоловіком.

"Світ культури настільки широкий і різноманітний, що важко піддається опису, але при цьому ми, майже з першого погляду, можемо визначити рівень культури конкретної людини. І навіть рівень культури суспільства в цілому можна з легкістю визначити за зовнішніми ознаками - за кількістю театрів, за кількістю книг, що видаються щорічно, за якістю музики і філософії. І ніяк інакше", - поділилася своєю думкою Кухар.

За її словами, культура, виражена в літературі, в кінематографі, в музиці залишить нашим нащадкам як би зліпок з нашого часу. Балерина вважає своїм щоденним завданням представляти Україну у світі через призму культури.

"Атмосферний кадр", "О, боги, які ви шикарні!", "Ви промінь світла в темряві!»,- пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Нагадаємо, що Кухар в елегантній сукні блиснула витонченою фігурою: "Феєрична".

А ще Politeka писала, що Кухар вразила фривольною поведінкою з Владом Ямою і Чмерковським: "Гладиш мене?".

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