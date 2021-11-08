Відома балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар привела на ефір свою дочку від Олександра Стоянова Настю, викликавши справжній фурор в мережі.

Як пише Politeka.net, в Instagram проекту опублікували фото, на якому дівчинка сидить разом з мамою за суддівським столом. Варто відзначити, що вона сильно підросла з тих пір, як Кухар показувала її в останній раз.

"Тепла сімейна атмосфера панувала не тільки в прямому ефірі, але і за лаштунками. Рідні прийшли підтримати наших суддів, ведучих та учасників! А також в залі для глядачів були наші зіркові гості разом з сім'ями. Неймовірний вечір!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили безліч теплих відгуків і слів захоплення.

"Дівчинка-копія тата", "Така гарненька дівчинка", "Дочка ну копія тато", "Донечка красуня. Мою теж звуть Настя", "Прима. Молодець, і кар'єру зробила, і народила дитину", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар зачарувала кадрами зі своєю донькою:"Так на тата схожа".

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