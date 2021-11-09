Известная балерина, судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар в эффектном платье покорила видом рядом со своим мужем Александром Стояновым.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появился эффектный кадр с мужем.

«Мир культуры настолько широк и многообразен, что трудно поддается описанию, но при этом мы, почти с первого взгляда, можем определить уровень культуры конкретного человека. И даже уровень культуры общества в целом можно с легкостью определить по внешним признакам — по количеству театров, по количеству книг, издаваемых ежегодно, по качеству музыки и философии. И никак иначе», - поделилась своим мнением Кухар.

По ее словам, культура, выраженная в литературе, в кинематографе, в музыке оставит нашим потомкам как бы слепок с нашего времени. Балерина считает своей ежедневной задачей представлять Украину в мире через призму культуры.

«Атмосферный кадр», «О, боги, какие вы шикарные!», «Вы луч света во тьме!», - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, что Кухар в элегантном платье сверкнула точеной фигурой: «Феерическая».

А еще Politeka писала, что Кухар впечатлила фривольным поведением с Владом Ямой и Чмерковским: "Гладишь меня?".

Также Politeka сообщала, что Кухар привела на танцевальное шоу дочку, вызвав фурор: «Копия папа».