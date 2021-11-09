Українська прима-балерина Катерина Кухар вже кілька років працює суддею на шоу "Танці з зірками", в рамках якого вона часто бере участь у фотосесіях і одна з останніх викликала питання.

Катерина Кухар разом з хореографами Владом Ямою вже кілька років оцінюють танці зірок на популярному проекті, пише Politeka.net.

Цього року до суддівського складу приєднався колишній "холостяк" і танцюрист Макс Чмерковський.

В рамках "Танців з зірками" все журі часто бере участь у фотосесіях, та одна з останніх викликала питання "фривольною" поведінкою балерини. На кадрах, які балерина розмістила в Instagram, вона позувала у вечірній сукні, а її колеги - в костюмах присіли на стільці.

Артистка доторкнулася до їхніх ніг і зі сміхом почухала їхні коліна.

"Гладиш мене?",- розсміявшись, запитав Яма.

А пізніше Чмерковський після прохання фотографа трохи посунути коліно, розкинув ноги.

Таким чином, зірки, мабуть, розбавляють нудну обстановку під час чергової фотосесії.

Зазначимо, всі три члени журі перебувають у шлюбах і у них є діти. Влад Яма будує стосунки з красунею Ліліаною, Катерина Кухар - з колегою Олександром Стояновим, а Макс Чмерковський з танцівницею Петою.

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