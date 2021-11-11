Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка є беззмінною суддею шоу "Танці з зірками", поділилася ексклюзивними кадрами з репетиції чоловіка.
Як пише Politeka.net, артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком Кухар, став її партнером на сцені в 2006 році. Їх першим спільним спектаклем був "Лускунчик". Сьогодні пара нерозлучна, адже грає разом практично у всіх спектаклях.
Восени зірки влаштували справжній подарунок для шанувальників, показавши відразу всі популярні вистави, в яких танцюють. Це "Кармен", «Ромео і Джульєтта», «Білосніжка», "Жизель". У всіх виставах пара з'являється разом. На свіжих сторіс, які опублікувала Кухар, вона показала, що Стоянов знову готується до виступу.
Артистка записала відео репетиції, на якій Стоянов був в одних штанях. Вона насолоджувалася виглядом свого ставного чоловіка і його чудовими рухами.
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"Вже завтра Кармен. Ескамільо очима Кармен", - підписала відео зірка.
Нагадаємо, що Кухар привела на шоу свою дочку, викликавши фурор: «копія тато».
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