Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая является бессменной судьей шоу "Танці з зірками", поделилась эксклюзивными кадрами с репетиции мужа.

Как пишет Politeka.net, артист балета Александр Стоянов, который является мужем Кухар, стал ее партнером на сцене в 2006 году. Их первым совместным спектаклем был «Щелкунчик». Сегодня пара неразлучна, ведь играет вместе практически во всех спектаклях.

Осенью звезды устроили настоящий подарок для поклонников, показав сразу все популярные спектакли, в которых танцуют. Это «Кармен», «Ромэо и Джульетта», «Белоснежка», «Жизель». Во всех спектаклях пара появляется вместе. На свежих сторис, которые опубликовала Кухар, она показала, что Стоянов вновь готовится к выступлению.

Артистка записала видео репетиции, на которой Стоянов был в одних штанах. Она наслаждалась видом своего статного мужа и его великолепными движениями.

«Уже завтра Кармен. Эскамильо глазами Кармен», - подписала видео звезда.

Напомним, что Кухар привела на шоу свою дочку, вызвав фурор: «Копия папа».

Как сообщала Politeka, Кухар удивила видом в обтягивающем платье: «Луч света во тьме!».

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