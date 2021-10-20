Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила шанувальників казковим образом у розкішній бальній сукні.

Як пише Politeka.net, знаменита танцівниця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У пості Кухар показала шанувальникам знімок зі своєї нової фотосесії. На ньому зірка постала в по-справжньому казковому образі.

Так, Катерина була одягнена в блідо-рожеве бальне плаття з пишною спідницею і довгим шлейфом. Елегантний виріз на спині і легкі рукава з невагомої прозорої тканини надавали поряд жіночності.

Волосся Кухар спадало на її плечі акуратними локонами. Балерина стояла до камери спиною, повернувшись в півоберта. На її обличчі грала легка посмішка.

Фото Кухар оцінили дружина Дмитра Монатіка, Ірина, а також ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук.

Шанувальники Катерини також відреагували на публікацію.

"До чого ж приголомшливе фото!", "яке гарне фото", "прекрасна", "Ах, як же красиво!", "Казка", "О, ця магія, з мільйон відтінків, і цей шарм і витонченість смаку", "неймовірний кадр!", "Царівна-Лебідь!", "Божественно хороша!", "Я одна бачу вашого чоловіка на задньому фоні", - пишуть люди.

Нагадаємо, Катерина Кухар показала балетне закулісся, вразивши крихкістю в об'ємній сукні.

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з "Танців з зірками" поділився одкровенням про кохання, і мова не про дружину.

Також Politeka писала, що Катерина Кухар показала, як розважається на роботі в училищі.