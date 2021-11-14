Муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар, танцор балета Александр Стоянов, откровенно рассказал о том, как пандемия изменила их рабочие условия.

Как пишет Politeka.net, Александр Стоянов — украинский артист балета, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Вместе с супругой он выступает в крупнейших и самых популярных постановках, демонстрируя свой талант.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Стоянов решил рассказать, как пандемия повлияла на балетную сферу. Так, артист отметил, что организация выступлений в условиях жесткого карантина теперь проходит совершенно не так, как раньше. Танцор пояснил, что это связано с тем, что все закрывается на неопределенный срок и все вложенные средства никто не вернет.

«Если, еще 2 года назад, кто-то себя неважно чувствовал и был незаменим, он продолжал делать свою работу. Я сам так не раз выходил на сцену с температурой, и с переломами. Понимал, что импресарио не можете меня заменить, билеты проданы на меня. Сейчас это невозможно», - подчеркнул Стоянов.

В качестве примера он привел заминку с фестивалем Serge Lifar De La dance, в котором они должны были участвовать с Кухар. Дирижер фестиваля заболел, поэтому выступление пришлось перенести с 12 ноября. В качестве альтернативы организаторы предложили людям обменять билеты на 13 ноября, или на другие спектакли, или вернуть деньги.

Напомним, Фреймут после скандалов на "Танцях з зірками" обратилась к Кухар и ее мужу.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" с длинными ресницами и макияжем превратилась в темпераментную цыганку.

Также Politeka писала, что Кухар привела на «Танці з зірками» дочку, вызвав фурор в сети.