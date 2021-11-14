Прима балерина Національної опери України Катерина Кухар поділилася в мережі незвичайним відео, знятим на сцені театру під час її виступу.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар виклала у своєму Instagram відео, на якому показала себе у своїй стихії. Як видно, кадри були зняті на сцені театру під час виступу балерини, її чоловіка Олександра Стоянова та інших артистів балету.
У ролику знято кінець вистави, звучить відповідна музика, а учасники дійства під оплески залу виходять на уклін. Катерину можна помітити в центрі сцени, на ній довге червоне плаття і пуанти, а за її спиною стоїть чоловік Олександр.
У підписі до публікації Кухар розповіла про фестиваль балету, в рамках якого проходила ця вистава. "Фестиваль Лифаря є одним з найважливіших надбань балетної спадщини країни. Це свято балету! Свято краси! Свято кожного, хто був причетний до цього чарівного дійства!",- поділилася Катя.
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