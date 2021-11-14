Прима балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар поделилась в сети необычным видео, снятым на сцене театра во время ее выступления.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар выложила в своем Instagram видео, на котором показала себя в своей стихии. Как видно, кадры были сняты на сцене театра во время выступления балерины, ее мужа Александра Стоянова и других артистов балета.

В ролике снят конец представления, звучит соответствующая музыка, а участники действа под аплодисменты зала выходят на поклон. Екатерину можно заметить в центре сцены, на ней длинное красное платье и пуанты, а за ее спиной стоит муж Александр.

В подпсии к публикации Кухар рассказала о фестивале балета, в рамках которого проходило это представление. "Фестиваль Лифаря является одним из важнейших достояний балетного наследия страны. Это праздник балета! Праздник красоты! Праздник каждого, кто был причастен к этому волшебному действу!", - поделилась Катя.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала на что способна в руках мужа на сцене: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Politeka, Муж Кухар Стоянов удивил рассказом о работе: "Не раз выходил на сцену с температурой и с переломами".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" с длинными ресницами и макияжем превратилась в темпераментную цыганку: кадры.