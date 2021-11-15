В сети раскритиковали образы известной примы-балерины, судьи «Танцев со звездами» Екатерины Кухар, в которых она появлялась на шоу.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу появился коллаж с самыми удачными образами дивы. Красотка позировала в пышном желтом платье, а также в черно-белом наряде.
«В каком образе судья Екатерина Кухар @ekaterinakukhar_official тебе нравится больше всего? Пиши свое мнение в комментариях», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях Кухар оставили много комплиментов, но также звезда нарвалась на волну критики недовольных зрителей.
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«В латинском платье в танце с Артуром и Аней!», «Вообще не нравится, вам не кажется, что пора менять судей?», «Ни в каком. Хватит ее везде показывать. Что Кухар, что Яма, тошнит от них. Главная директриса и главный судья. Сколько лет их ещё лицезреть в каждом экране, на каждой странице?», «Екатерина всегда неотразима!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Екатерина Кухар с длинными ресницами превратилась в цыганку: фото.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар удивила сеть, показав балетное выступление: "Праздник красоты!".
Также Politeka писала, что Кухар продемонстрировала, на что способна в руках мужа: "Можно смотреть вечно".