Відома українська балерина та незмінна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала шанувальникам себе в образі Кармен, у балерини був красивий макіяж та зачіска.

Як пише Politeka.net, 39-річна прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка та незмінна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар попри роботу на телебаченні часто виходить на сцену театру разом зі своїм чоловіком, артистом балету, прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим.

У своєму Instagram Катерина часто показує відео з репетицій до вистави, а також себе в різних образах.

Цього разу Кухар вийшла на сцену театру в образі Кармен – красивої, пристрасної, темпераментної циганки, що працює на сигаретній фабриці, із новели французького драматурга Проспера Меріме. Каті зробили красивий макіяж із довгими нарощеними віями та відповідну зачіску.

"Друзі, до зустрічі о сьомій годині вечора. Ваша Кармен", - сказала Кухар.

Рaніше Politeka писала, що Мelovin, який вилетів з "Танців з зірками", влаштував Катерині Кухар "допит" : "Так-то краще, а то сирі органи...".

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" похвалилася чоловіком, засвітивши його без сорочки: "Очима Кармен".

A ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" вразила наповал видом в обтягуючій сукні: "Промінь світла в темряві!".