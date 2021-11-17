Украинская балерина, судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар поделилась своими достижениями на должности директора хореографического училища.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Кухар опубликовала фото со стройки, где сейчас проходят ремонтные работы. Балерина была в каске и длинном пальто. Рядом с ней стояли рабочие, которые показывали прогресс ремонта.

«Несмотря на дистанционную работу, мы ни на минуту не останавливаемся и продолжаем работать! В настоящее время в учебном корпусе ведутся демонтажные работы и уже подготовлены фасады к утеплению. Относительно кампуса, я уже успела рассказать, что мы начали капитальный ремонт», - похвасталась Кухар.

В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Как же я Вами горжусь, удачи», «Горжусь вами, моя дорогая Екатерина Игоревна! Сил, терпения и удачи», «Как приятно, что такая фея как Катя Кухар, восстанавливает жизнь балета в Украине, вы Человек, который оставит след в истории», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар продемонстрировала, на что способна в руках мужа: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Politeka, Кухар нарвалась на критику, устроив битву эффектных образов: «Тошнит от них».

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар впечатлила украинцев, показав свое балетное выступление: "Праздник красоты!".