Украинская балерина, судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар поделилась своими достижениями на должности директора хореографического училища.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Кухар опубликовала фото со стройки, где сейчас проходят ремонтные работы. Балерина была в каске и длинном пальто. Рядом с ней стояли рабочие, которые показывали прогресс ремонта.
«Несмотря на дистанционную работу, мы ни на минуту не останавливаемся и продолжаем работать! В настоящее время в учебном корпусе ведутся демонтажные работы и уже подготовлены фасады к утеплению. Относительно кампуса, я уже успела рассказать, что мы начали капитальный ремонт», - похвасталась Кухар.
В комментариях ей оставили массу слов поддержки.
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«Как же я Вами горжусь, удачи», «Горжусь вами, моя дорогая Екатерина Игоревна! Сил, терпения и удачи», «Как приятно, что такая фея как Катя Кухар, восстанавливает жизнь балета в Украине, вы Человек, который оставит след в истории», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кухар продемонстрировала, на что способна в руках мужа: "Можно смотреть вечно".
Как сообщала Politeka, Кухар нарвалась на критику, устроив битву эффектных образов: «Тошнит от них».
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар впечатлила украинцев, показав свое балетное выступление: "Праздник красоты!".