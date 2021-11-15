У мережі розкритикували образи відомої прими-балерини, судді "Танців з зірками" Катерини Кухар, в яких вона з'являлася на шоу.
Як пише Politeka.net, в Instagram шоу з'явився колаж з найвдалішими образами діви. Красуня позувала в пишній жовтій сукні, а також в чорно-білому вбранні.
"В якому образі суддя Катерина Кухар @ekaterinakukhar_official тобі подобається найбільше? Пиши свою думку в коментарях", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях Кухар залишили багато компліментів, але також зірка нарвалася на хвилю критики незадоволених глядачів.
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"У латинській сукні в танці з Артуром і Анею!", "Взагалі не подобається, вам не здається, що пора міняти суддів?", "Ні в якому. Досить її скрізь показувати. Що Кухар, що Яма, нудить від них. Головна директриса і головний суддя. Скільки років їх ще споглядати в кожному екрані, на кожній сторінці?", "Катерина завжди чарівна!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Катерина Кухар з довгими віями перетворилася на циганку: фото.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар здивувала мережу, показавши балетний виступ: "свято краси!".
Також Politeka писала, що Кухар продемонструвала, на що здатна в руках чоловіка: "можна дивитися вічно".