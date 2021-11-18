Красотка на все 100%

Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней "Холостячки" и уже близка к выбору финалиста шоу, впечатлила смелыми кадрами в ванной.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором она лежала в ванной, прикрыв самое интересное пеной.

«Давайте помечтаем. Представим, что нет условностей, и Вы можете заниматься с любимым партнёром всем, чего душа желает! Я сейчас именно о развлечениях, а не общем бизнесе, планировании, распределении обязанностей, обсуждении поездки к родителям, воспитании детей и т. д.», - отметила Злата.

По ее словам, взрослым нужно чаще мечтать и возвращаться в разные эмоциональные этапы своего развития, чтобы получать море классных ощущений.

В комментариях эффектной звезде оставили массу приятных отзывов.

«Невероятная женщина», «Самая красивая, нежная, цветущая», «Слова уже влюбленной женщины», «Вау, какая фотосессия шикарная», «Налетел бы ветер, чтобы сдуть пену!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич напросилась на комплименты, засветившись в роскошных платьях: "Прекрасна".

Еще Politeka писала, что Злата Огневич призналась, что влюблена прямо перед финалом шоу.

Также Politeka сообщала, что Огневич впечатлила изменениями во внешности: показательные фото.