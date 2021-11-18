Співачка показала себе у 28 років

Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала героїнею другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", показала шанувальникам, як виглядала вісім років тому.

Як пише Politeka.net, популярна 35-річна українська виконавиця Злата Огнєвіч (ім’я при народженні Інна Бордюг), яка стала головною героїнею другого сезону реаліті на "СТБ" "Холостячка", часто ділиться із шанувальниками цікавим контентом у своєму Instagram.

Цього разу Злата вирішила показати як виглядала вісім років тому, у 2013 році. Тоді Огнєвіч тільки розпочинала кар’єру і співачка зізналася, що дуже залежала від думки соціуму.

"Фото з далекого 2013 року. Це був якраз період, коли я перш за все турбувалася про думку інших, намагалася відповідати очікуванням. І це повпливало на всі сфери", - зізналася Злата.

Огнєвіч зізналася, що це також відображалося, коли вона виходила на сцену і не могла розслабитися.

"На сцені я не могла повністю розслабитися і отримувати задоволення від процесу. Ніби щось заважало, була зажатість", - зізнається співачка.

Злата Огнєвіч зізналася, що довго не могла зрозуміти причину та навіть почала ходити до психолога.

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Нагадаємо, що "Холостячка" Огнєвіч напросилася на компліменти за образи в розкішних сукнях: "Прекрасна".

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