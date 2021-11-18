Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала героїнею другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", показала шанувальникам, як виглядала вісім років тому.
Як пише Politeka.net, популярна 35-річна українська виконавиця Злата Огнєвіч (ім’я при народженні Інна Бордюг), яка стала головною героїнею другого сезону реаліті на "СТБ" "Холостячка", часто ділиться із шанувальниками цікавим контентом у своєму Instagram.
Цього разу Злата вирішила показати як виглядала вісім років тому, у 2013 році. Тоді Огнєвіч тільки розпочинала кар’єру і співачка зізналася, що дуже залежала від думки соціуму.
"Фото з далекого 2013 року. Це був якраз період, коли я перш за все турбувалася про думку інших, намагалася відповідати очікуванням. І це повпливало на всі сфери", - зізналася Злата.
Онук Пугачової приїхав у гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри
Нацбанк вводить в обіг нові гривні з 19 листопада, як виглядають: "З однією важливою відмінністю"
Обірвалося життя 4-річної українки: за тиждень до цього її побив батько
Підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою, ПФУ просить про допомогу: "Не вистачає..."
Обірвалося життя зірки шоу "Танці з зірками", друзі приголомшені: "Як же так, ще зовсім молода..."
Огнєвіч зізналася, що це також відображалося, коли вона виходила на сцену і не могла розслабитися.
"На сцені я не могла повністю розслабитися і отримувати задоволення від процесу. Ніби щось заважало, була зажатість", - зізнається співачка.
Злата Огнєвіч зізналася, що довго не могла зрозуміти причину та навіть почала ходити до психолога.
Рaніше Politeka писала, що конфузом обернулося знайомство "Холостячки" Огнєвіч з батьками своїх кавалерів: "Назвала мене...".
Нагадаємо, що "Холостячка" Огнєвіч напросилася на компліменти за образи в розкішних сукнях: "Прекрасна".
A ще Politeka повідомляла, що фаворит Огнєвіч на "Холостячці" заговорив про скелети в шафі і свої любовні бажання: "Я хочу так".