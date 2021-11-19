Беда нагрянула в семью сотрудницы "Сніданку з 1+1" Аллы Мазур - ее 23-летнему сыну Антону срочно нужна помощь.

Четыре года назад у парня диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Он уже проходил несколько курсов дорогостоящей химиотерапии и операцию по пересадке костного мозга в клинике в Турции - казалось, что болезнь отпустила, но недавно стало известно о рецидиве.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Руслан Сеничкин обратился за помощью к украинцам. Соответствующее видео опубликовано в Инстаграм, передает Politeka.net.

"У него есть шанс на выздоровление. Мы верим, что впереди его ждет счастливая и насыщенная жизнь! Давайте вместе поможем ему это воплотить", - говорится в заявлении.

Отметим, Алла Мазур, мама Антона (однофамилица ведущей ТСН Аллы Мазур, которая недавно победила рак) помогает Сеничкину создавать кулинарные шедевры на кухне. Ее сын успел окончить колледж, по специальности повар, и дальше планировал продолжить обучение, чтобы в будущем стать ресторатором. Однако судьба распорядилась по-другому и теперь парень видит только больничные стены.

Украинцы выражают сочувствие и слова поддержки в комментариях под постом:

"Господи боже, дай Бог им здоровья"

"С миру по нитке. Пусть Господь сохранит жизнь и здоровье ребенка, Аллочка❤️ держитесь"

"Присоединяемся!!!! Пусть будет здоров!!!!!!🙏"

"Помоги господи этому ребенку побороть болезнь 🙏🙏🙏. Аминь"

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