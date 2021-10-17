Телеведущая 1+1 Алла Мазур, которая победила рак, побывала на прямом эфире популярного шоу "Танці з зірками" и рассказала о своих впечатлениях.

Алла Мазур уже много лет работает на канале "1+1", где ведет прямые эфиры, сообщает Politeka.net.

В новом посте звезда рассказала, что после своей работы побывала на другом прямом эфире - на шоу "Танці з зірками". В перерыве она сфотографировалась с ведущим Юрием Горбуновым и продюсером Владимиром Завадюком.

"Обожаю талантливых людей) и понимаю, как непросто включать весь фонтан зрительских эмоций - восторг, удивление, переживания, сочувствие - и возмущение))) - уже восьмой сезон подряд! "Респект и уважуха" - как говорит мой 13-летний сын)))", - рассказала Алла Мазур.

По мнению звезды, что эфир 10 октября был посвящен кумирам участников, и для нее он выдался особенно трогательным.

В студии телеведущая заметила сына украинской легенды Григория Чапкиса, Грега. Также ее впечатлили номера олимпийской чемпионки Оли Харлан и ее сестрички, до слез растрогал чемпион - Станислав Горуна.

В очередном выпуске Евгения Власова поразит танцем с новым партнером, ведь Макс Леонов попал в ДТП, а актер Артур Логай повредил ногу, и пока неизвестно выйдет ли он на паркет.

"Словом, загадок снова много, переживать есть за кого)", - поделилась в конце Алла Мазур.

Напомним, победившая рак Алла Мазур показала свое детское фото и растрогала сеть.

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