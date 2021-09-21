Телеведущая Алла Мазур показала яркое фото и обратилась к украинцам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, звезда телеканала "1+1" Алла Мазур, которая некоторое время назад рассказала о своей победе над онкологией, опубликовала в своем Instagram яркое фото с цветами. Оказалось, что на днях телезвезда отпраздновала свой день рождения, так что получила множество букетов и поздравлений.

На фотографии Алла запечатлена, видимо, на рабочем месте, на столах и в руках у нее красивые букеты цветов. Перед камерой телеведущая появилась в ярком синем платье интересного фасона, ее короткие волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Мазур поблагодарила всех за поздравления и рассказала о женщине, которая сейчас борется с онкологией, попросив украинцев помочь ей. "Спасибо, друзья, за все ваши добрые слова, цветы и сюрпризы. Крылья расправлены, батарейки заряжены на весь год. Знаете, чтобы не побояться сказать вслух о своей болезни и принять помощь - в наших условиях тоже нужна смелость. Я хочу, чтобы этой отважной молодой женщине удалось победить рак. Наши совместные усилия – действительно могут приблизить эту победу", - обратилась через соцсеть Алла и оставила реквизиты для помощи.

Напомним, 56-летняя Алла Мазур, победившая рак, показала себя в молодости: "Непросто было решиться...".

Как сообщала Politeka, Победившая рак Алла Мазур призналась, как отреагировала на новость о болезни: "Когда тебе говорят…".

Также Politeka писала, что Звезда "1+1" Алла Мазур раскрыла актуальную проблему дистанционного обучения: "Продержались мы только месяц".