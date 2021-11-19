Знаменитая украинская гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась снимком, на котором запечатлена вместе со своей маленькой дочкой.

Как пишет Politeka.net, фотографию знаменитая спортсменка пказала на своей странице в Инстаграм.

Как известно, малышку Лилия Подкопаева родила в 41 год от своего третьего избранника - американского бизнесмена Игоря Дубинского. Возлюбленный Подкопаевой – бывший киевлянин, который больше 25 лет живет в Атланте.

«Красивый день. Светит солнце», - подписала Подкопаева новое фото.

Фолловеры Лилии Подкопаевой отметили. что девочка похожа на своего отца.

«Солнечные девочки», «Красотки», «Папина доця», «Девочки, вы красавицы!», - писали в комментариях.

Как известно, у Подкопаевой также есть сын Вадим, которого она усыновила вместе с первым мужем донецким бизнесменом Тимофем Нагорным, а также дочь Каролина (2006 года рождения). Крестной девочки является певица Ани Лорак.

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