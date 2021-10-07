Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала видео из закулисья шоу "Маскарад".

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева недавно стала участницей шоу "Маскарад". Звезда вышла на сцену в маске Кошки, и детективы быстро ее разгадали. Теперь же в своем Instagram спортсменка решила показать закулисье загадочного шоу, в частности, как создавали ее кошачий образ.

На кадрах, которые показала Лилия, можно ее увидеть в облегающем наряде с интересным сверкающим декором, который подчеркнул изящные формы гимнастки. Также на видео есть кадры, где на лицо звезды наносят специальный грим, а в конце на голову надевают маску.

В подписи к публикации Подкопаева поделилась своими эмоциями от участия в шоу: "Самое загадочное шоу страны «Маскарад» @maskarad_1plus1. Всегда интересно увидеть закулисье и приоткрыть секреты: как проходил съемочный процесс, уникальные наряды и съемки в условиях сверхсекретности, костюмы фантастических героев, которые меняют голоса и угадывать кто есть кто! Эмоции, обычно, через какое-то время проходят. Но то, что они сделали – остается".

Напомним, Мавка из "Маскарада-2" запутала Санину с Ефросининой, кадры выступления: «Уже немного Руслана…».

Как сообщала Politeka, На шоу "Маскарад-2" рассекретили Кошку и Медузу Горгону, украинцы разочарованы: "Сразу было понятно кто".

Также Politeka писала, что Лилия Подкопаева растрогала кадрами с двухлетней дочкой и мужем: "Глазки папины".