Відома спортсменка Лілія Подкопаєва вразила новим фото у розкішній блакитній вишиванці

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, хоч і завершила спортивну кар'єру, у свої 43 роки виглядає просто приголомшливо. Нещодавно у своєму Instagram зірка поділилася з шанувальниками яскравим фото у вишиванці, на якому в черговий раз продемонструвала свою ідеальну зовнішність.

На новій фотографії Лілія відображена на красивій галявині серед густої зелені. Перед камерою вона з'явилася в стильній блакитній вишиванці з об'ємними рукавами і відкритими плечима, яка красиво підкреслила витончену фігурку. Волосся чемпіонки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фото Подкопаєва написала: "Це вже спогади, і вони прекрасні". Користувачі тут же почали коментувати нове фото красуні, засипаючи її компліментами: "Як красиво", "Красуня", "Прекрасна", "Чудово!", "Чарівна Українка", "Балдію від вашої витонченої краси", "Ви дуже красива".

Нагадаємо, Подкопаєва у вечірньому образі вразила Лорак, убивши своєю красою: "Божественна!".

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