Известная спортсменка Лилия Подкопаева поразила новым фото в роскошной голубой вышиванке

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, хоть и завершила спортивную карьеру, в свои 43 года выглядит просто потрясающе. Недавно в своем Instagram звезда поделилась с поклонниками ярким фото в вышиванке, на котором в очередной раз продемонстрировала свою идеальную внешность.

На новой фотографии лилия запечатлена на красивой лужайке среди густой зелени. Перед камерой она появилась в стильной голубой вышиванке с объемными рукавами и открытыми плечами, которая красиво подчеркнула изящную фигурку. Волосы чемпионки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фото Подкопаева написала: "Это уже воспоминания, и они прекрасны". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами: "Как красиво", "Красотка", "Прекрасная", "Восхитительно!", "Очаровательная украинка", "Балдею от вашей утонченной красоты", "Вы очень красивая".

Напомним, Подкопаева в вечернем образе впечатлила Лорак, сразив своей красотой: "Божественная!".

Как сообщала Politeka, Подкопаева раскрыла одним фото, где находится райское место: "Украинский Прованс".

Также Politeka писала, что Подкопаева в стильном костюме показала дочь-красотку от первого брака: "Взрослая девочка".