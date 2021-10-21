Известная гимнастка Лилия Подкопаева поделилась в сети кадрами со съемок шоу "Україна має талант", где стала приглашенной судьей.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева стала приглашенной судьей шоу "Україна має талант" и присоединилась к трем остальным судьям – Евгению Коту, Ксении Мишиной и Сергею Притуле. Кадры со съемок спортсменка показала на своей странице в Instagram.
На снимках видно, что для выхода в свет Лилия подобрала стильный образ, который подчеркнул все ее прелести. На ней изумрудном платье на тонких бретельках с открытыми плечами, поверх которого она надела белоснежным пиджак. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.
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В подписи к фотографиям Подкопаева поделилась своими впечатлениями от участия в шоу: "Я испытала сумасшедший восторг от участников, которых мне посчастливилось увидеть и оценить на кастинге. И в который раз убедилась, что украинцы - невероятно креативная, трудолюбивая и талантливая нация, которая умеет мечтать по-настоящему".
А пользователи тут же принялись комментировать новый образ звезды спорта, засыпая ее комплиментами: "Очень ждём выпуск с вами", "Лиля, вы с годами все шикарнее", "Поздравляю! Будет захватывающе!", "Лиля, вы украшение судейства", "Красотка".
Напомним, Лилия Подкопаева показала все закулисье загадочного шоу "Маскарад": "То, что они сделали…".
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