Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева поделилась в сети яркими кадрами с двухлетней дочкой и мужем

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, хоть и завершила спортивную карьеру, в свои 43 года выглядит просто потрясающе. Недавно в своем Instagram звезда поделилась с поклонниками ярким фото, на которых показала дочь и мужа. И повод важный – ее малышке исполнилось два года.

На первой черно-белом фото Лилия запечатлена вместе с мужем Игорем Дубинским. Счастливые родители держат на руках свою малышку, которую гимнастка родила от второго мужа в 41 год. На еще нескольких кадрах спортсменка показала саму девочку, которая выглядит очень мило и подрастает настоящей модницей.

В подписи к публикации Подкопаева написала: "Капельку безусловной нежности. С Днём Рождения, Счастье!". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото, засыпая счастливую маму комплиментами и поздравлениями: "Какое солнышко", "Поздравляю", "Как это мило и красиво", "С Днём рождения, маленькое солнышко", "Глазки папины. С Днём рождения малышки".

Напомним, Лилия Подкопаева нарядилась в роскошную вышиванку и поразила моложавым видом: "Очень красивая".

Как сообщала Politeka, Подкопаева в вечернем образе впечатлила Лорак, сразив своей красотой: «Божественная!».

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