Судья популярного украинского шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, какими «прекрасными людьми» окружил себя на съемочной площадке.
Как пишет Politeka.net, известный хореограф в преддверии выхода на экраны нового выпуска «Танців» поделился постом на своей странице в Инстаграм.
Как известно, на прошлой неделе состоялся четвертьфинал танцевального проекта. Приглашенным судьей стал популярный певец и народный артист Украины Дмитрий Монатик. В новом посте Яма показал свое отношение к исполнителю.
Так, танцор поделился снимком со съемок прошлого эпизоде «Танцев» на нем он сидел за судейским столом и держал в руках два изображения с лицом Монатика в панамке. Яма довольно улыбался и выглядел счастливым.
«В окружении прекрасных людей», - подписал снимок хореограф.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Партнерша Kadnay Алина Ли излила душу после вылета из "Танців з зірками": "Испытываю такое чувство..."
Без матери осталось четверо детей: стихия в Киеве погубила 35-летнюю женщину, подробности инцидента
Ушел из жизни народный артист Украины, раскрыта причина трагедии: "Очень больно..."
Следом за Гаркалиным не стало еще одного известного актера: раскрыта причина
В комментариях к посту с позитивными смайлами отметились сам Монатик и его жена.
Поклонники Ямы также не смогли пройти мимо.
«Класс, жизненно», «Прекрасный», «Войтенку победы», «Огонь», «Влад вы извините конечно, но я не люблю Монатика. Я и моя мама мы на него не подписаны», - пишут люди.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" в женской одежде устроил неловкую съемку с женой.
Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Влад Яма насмешил украинцев поведением.
Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма потроллил Украину, отдохнув в Греции и на Мальдивах.