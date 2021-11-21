Есть с кем провести время

Судья популярного украинского шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, какими «прекрасными людьми» окружил себя на съемочной площадке.

Как пишет Politeka.net, известный хореограф в преддверии выхода на экраны нового выпуска «Танців» поделился постом на своей странице в Инстаграм.

Как известно, на прошлой неделе состоялся четвертьфинал танцевального проекта. Приглашенным судьей стал популярный певец и народный артист Украины Дмитрий Монатик. В новом посте Яма показал свое отношение к исполнителю.

Так, танцор поделился снимком со съемок прошлого эпизоде «Танцев» на нем он сидел за судейским столом и держал в руках два изображения с лицом Монатика в панамке. Яма довольно улыбался и выглядел счастливым.

«В окружении прекрасных людей», - подписал снимок хореограф.

В комментариях к посту с позитивными смайлами отметились сам Монатик и его жена.

Поклонники Ямы также не смогли пройти мимо.

«Класс, жизненно», «Прекрасный», «Войтенку победы», «Огонь», «Влад вы извините конечно, но я не люблю Монатика. Я и моя мама мы на него не подписаны», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" в женской одежде устроил неловкую съемку с женой.

Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Влад Яма насмешил украинцев поведением.

Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма потроллил Украину, отдохнув в Греции и на Мальдивах.