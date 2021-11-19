Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма ппохвастался своими неожиданными развлечениями, повеселив пользователей Сети.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант.

Своим новыми постом в Инстаграм хореограф повеселили пользователей Сети. Влад Яма был запечатлен, катаясь на качели.

«А до какого возраста можно иногда «побыть ребёнком»?» - написал он.

Отметим, фолловеры судьи «Танців з зірками» активно откликнулись на такой пост.

«Ахахахахаха - детство бесконечно», «Мужчины всю жизнь дети) так что можно», «Пока попа помещается в качели», - писали в комментариях.

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