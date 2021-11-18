Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма дал интервью Кате Осадчей из "Світського життя", рассказав о "семейном секрете".

Как пишет Politeka.net, Влад Яма женат на красотке Лиле с 2015 года. У пары есть сын Леон, которого они скрывали до конца 2020 года. Теперь мальчика можно увидеть довольно часто и даже на Мальдивах, куда Влад и Лиля отправились на несколько дней отдохнуть между эфирами "Танців з зірками". В новом выпуске "Світське життя" Влад Яма вместе с женой и сыном дали короткое интервью.

Как оказалось, семья решила завести собаку. Осадчая сразу заподозрила, что это репетиция ко второму ребенку.

"Вы второго ребенка хотите?", - спросила Катя.

"Очень хотим", - ответил Влад.

"И второго и третьего... Кто знает", - сказала Лиля.

"Семейный вечер на "Танцях" раскрывает и такие секреты", - подшутила Катя Осадчая.

"Мяу", - сказал Влад, улыбаясь на камеру.

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