Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма "потролил" Украину, отдохнув с семьей в Греции и Мальдивах.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Влад Яма показал снимки с отдыха в разных странах со своей семьей. На кадрах он засветил шикарные виды в Греции, Арабских Эмиратах, на Мальдивах.

После, он показал видео, как отдыхают в Украине. Двое рабочих на подъемном кране пытаются расшатать фонарь. Как указывается, это произошло в Киеве на Троещине.

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