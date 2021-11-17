Жена популярного украинского хореографа, судьи «Танцев со звездами» Влада Ямы Лилиана рассказала об обучении их сына Леона.

Как сообщает Politeka.net, об этом супруга хореографа рассказала на своей странице в Инстаграм.

«Каждый год последние несколько лет мы улетаем на месяц в Америку. Надеюсь, этот год не будет исключением (хотя пока всё меняется насчёт правил въезда). Чтобы свободно себя чувствовать за границей - знания английского языка просто необходимы», - отметили Лилиана.

Жена Влада Ямы добавила, что их сын учил английский практически с пеленок.

«Здорово, что Лео практически с пелёнок слышал английский от носителей языка.🙏 Сыну ещё не было и двух лет, но он уже знал несколько слов и умел считать. Сейчас я поняла, что надо выходить на новый уровень знаний и без помощи преподавателя я не справлюсь», - отметила она.

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