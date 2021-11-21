"Во всем надо видеть плюсы"

Знаменитый украинский танцор балета Александр Стоянов с юмором рассказал о пополнении в их с Екатериной Кухар семье, поделившись радостными фото.

Как пишет Politeka.net, танцор опубликовал праздничный пост на своей странице в Инстаграм. 21 ноября в семье судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар отмечали день рождения дочери Екатерины и Александра – Анастасии.

Как ранее рассказала сама Кухар, в этот день папа решил сделать девочке запоминающийся подарок, и купил ей щенка. Однако, при этом он не предупредил о таком важном шаге ее саму.

В своем посте Стоянов признал, что балерина была в шоке от такого неожиданного пополнения в семье.

«Мама в шоке, ребенок счастлив! День рождения удался!», - написал танцор.

Он опубликовал снимки с праздника, на которых его семья позировала в полном составе, включая щенка.

Поклонники артиста тут же отреагировали.

«Классс!!! Отличный подарок ребёнку!!! С Днём Рождения девочку вашу!!», «Прекрасная семья!!! Счастливые и любимые детки, которые живут в любви!», «Ага, значит щеночка принёс домой папа?!», «Во всем надо видеть плюсы, кто будет выгуливать это чудо, будет иметь высокий гемоглобина», - пишут люди.

Напомним, Кухар из "Танців с зірками" сделала неожиданное заявление о "третьем ребенке".

Как сообщала Politeka, муж Екатерины Кухар Стоянов обратился к украинцам за помощью.

Также Politeka писала, что дочь Екатерины Кухар поставила маму в неловкое положение.