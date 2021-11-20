Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар вместе с дочкой Анастасией засветилась в популярной программе, однако, что-то пошло не так.
39-летняя Кухар попала впросак перед журналистами "Зіркового шляху". Звезда опубликовала фрагмент отснятого материала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
На кадарах судья "Танців з зірками" предстала вместе со своей дочкой, которой через несколько дней исполнится семь лет. Маму с малышкой, видимо, поймали на прогулке, хоть было уже темно.
"Не задавайте вопросы Насте!, - сказала Екатерина и рассмеялась - Я безумно люблю гулять с ней, крайний раз мы гуляли на выходных, да, зайка, помнишь?".
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Скорее всего, у девочки поинтересовались, часто ли звездная мама уделяет ей время, и ее ответ чем-то смутил Кухар.
"Когда твой ребенок намеренно играет "в чужие ворота", - подписала кадры знаменитость.
До этого судья "Танців з зірками" делилась в Инстаграм яркими фото с дочкой - они буквально утопали в роскошных букетах, а на заднем фоне виднелись воздушные шарики. Пользователи обратили внимание на модельную внешность Анастасии.
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