Муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар, артист балета Александр Стоянов рассказал, чем занимается основанный ним благотворительный фонд.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Стоянов поразил украинцев своими планами, связанными с благотворительностью.

«Друзья! Мы продолжаем поддерживать и развивать искусство и культурную жизнь в Украине. Создавая благотворительный фонд, я понимал, что нам будет над чем работать и сейчас мы запускаем ещё один новый проект. «Октябрьский без барьеров». Мы поставили за цель — сделать ремонт и адаптировать уборные в Октябрьском дворце, а также, закупить и установить подъемники для людей с ограниченными возможностями. В поддержку проекта мы проведём благотворительный спектакль», - отметил Стоянов.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов. Деятельность и планы Стоянова впечатлили многих.

«Круто. Я обязательно приду», «Ты большой молодец. Человек», «Какой вы молодец», «Это хорошее дело», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александр Стоянов удивил рассказом о работе: «Не раз выходил на сцену с…».

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