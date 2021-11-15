Чоловік судді «Танців з зірками» Катерини Кухар, артист балету Олександр Стоянов, розповів, хто, на його думку, справив великий вплив на сучасний балет.
Як пише Politeka.net, артист у хитромудрому костюмі з вишивкою стояв на сцені Міжнародного фестивалю. Фото з'явилося в його Instagram. Чоловік розповів, хто для нього є кумиром.
"Серж Лифар - знакова фігура в балетному мистецтві. Не тому, що він пив шампанське з Коко Шанель, Пікассо або Сальвадор Далі... хоча, якщо чесно, і через це теж. Як говорив хореограф сучасності Моріс Бежар: "Ліфар відродив балетне мистецтво Європи... Все нове в сьогоднішній хореографії веде свій початок від сміливих відкриттів Лифаря", - зазначив Стоянов.
За його словами, без цього видатного артиста, не було б балету, яким ми його знаємо сьогодні.
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"Наше мистецтво досі напитується його художніми досягненнями", - підкреслив артист.
У коментарях Стоянову залишили масу приємних слів.
"Вітаю! Подальших успіхів", «який молодець», "Прекрасна розповідь", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Олександр Стоянов здивував розповіддю про роботу: "Не раз виходив на сцену з...".
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар вразила балетним виступом: "свято краси!".
Також Politeka писала, що Кухар показала, на що здатна в руках чоловіка: "можна дивитися вічно".