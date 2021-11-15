Чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар, танцюрист балету Олександр Стоянов зізнався, що мріє про поповнення в родині.

Як пише Politeka.net, нещодавно Кухар заінтригувала публіку натяком на вагітність.

Однак пізніше артистка пояснила, що мала на увазі.

"Цілий тиждень мене запитують, чи дійсно я "при надії". Так, я дійсно при надії...але при творчій. Адже наші проекти, вони як наші діти, яких ми виношуємо, а потім вони з'являються на світ. І Міжнародний фестиваль» Серж Лифар де ля данс "саме такий", - заявила зірка.

При цьому Олександр Стоянов зізнався, що дійсно мріє про ще одну дитину.

"Мене покрило гарячим потом. А потім кинуло і в холод, і в жар. Така миттєва радість, яка перетекла в очікування, що дружина все-таки погодиться....",- зізнався артист.

Відзначимо, що у Кухар вже є двоє дітей – син від попередніх відносин і дочка, яка народилася в шлюбі з Олександром Стояновим.

Нагадаємо, Фреймут після скандалів на "Танцях з зірками" звернулася до Кухар і її чоловіка.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" з довгими віями і макіяжем перетворилася на темпераментну циганку.

Також Politeka писала, що Кухар привела на "Танці з зірками" дочку, викликавши фурор в мережі.