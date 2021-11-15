Муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар, танцор балета Александр Стоянов признался, что мечтает о пополнении в семье.
Как пишет Politeka.net, недавно Кухар заинтриговала публику намеком на беременность.
Однако позже артистка пояснила, что имела ввиду.
«Целую неделю меня спрашивают, действительно ли я «при надежде». Да, я действительно при надежде…но при творческой. Ведь наши проекты, они как наши дети, которых мы вынашиваем, а потом они появляются на свет. И международный фестиваль «Серж Лифарь де ля данс» именно такой», - заявила звезда.
Алла Пугачева не сдержала эмоций в объятиях бывшего мужа, кадры: «А Максиму нужна молодая…»
Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции"
Жуткий пожар в больнице унес жизни пациентов с коронавирусом: подробности трагедии
Жена продюсера "Квартал 95" в маленьком купальнике смогла удивить фигурой на отдыхе: "Ох, Аня..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская сделала личное признание: "Случилось то, чего боится каждая мама"
При этом Александр Стоянов признался, что действительно мечтает о еще одном ребенке.
«Меня покрыло горячим потом. А потом бросило и в холод, и в жар. Такая мгновенная радость, которая перетекла в ожидание, что жена все-таки согласится….», - признался артист.
Отметим, что у Кухар уже есть двое детей – сын от предыдущих отношений и дочь, которая родилась в браке с Александром Стояновым.
Напомним, Фреймут после скандалов на "Танцях з зірками" обратилась к Кухар и ее мужу.
Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" с длинными ресницами и макияжем превратилась в темпераментную цыганку.
Также Politeka писала, что Кухар привела на «Танці з зірками» дочку, вызвав фурор в сети.