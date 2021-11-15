Муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар, танцор балета Александр Стоянов признался, что мечтает о пополнении в семье.

Как пишет Politeka.net, недавно Кухар заинтриговала публику намеком на беременность.

Однако позже артистка пояснила, что имела ввиду.

«Целую неделю меня спрашивают, действительно ли я «при надежде». Да, я действительно при надежде…но при творческой. Ведь наши проекты, они как наши дети, которых мы вынашиваем, а потом они появляются на свет. И международный фестиваль «Серж Лифарь де ля данс» именно такой», - заявила звезда.

При этом Александр Стоянов признался, что действительно мечтает о еще одном ребенке.

«Меня покрыло горячим потом. А потом бросило и в холод, и в жар. Такая мгновенная радость, которая перетекла в ожидание, что жена все-таки согласится….», - признался артист.

Отметим, что у Кухар уже есть двое детей – сын от предыдущих отношений и дочь, которая родилась в браке с Александром Стояновым.

Напомним, Фреймут после скандалов на "Танцях з зірками" обратилась к Кухар и ее мужу.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" с длинными ресницами и макияжем превратилась в темпераментную цыганку.

Также Politeka писала, что Кухар привела на «Танці з зірками» дочку, вызвав фурор в сети.