Российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала во время пожара в собственной квартире - сейчас артистка находится в коме в больнице.

56-летняя звезда, по предварительным данным, уснула с зажженной сигаретой, что и привело к пожару. Родным не сразу удалось выбить дверь в ее спальню. Певица получила ожоги 50% тела, также была поражена дыхательная система. На сегодня, Хлебникову отключили от ИВЛ, но она все еще остается в медикаментозной коме.

Состояние певицы стабильно тяжёлое. На месте ожогов начало развиваться заражение, из-за этого у нее подскочила температура до 39 градусов.

Поклонники Хлебниковой запустили флешмоб в Сети с хештегом "Марина, живи!". Люди молятся за ее спасение. В частности, к флешмобу присоединилась подруга певицы, исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм, которая призвла других последовать ее примеру.

"Солнышко мое, вставай! Верю, что общая молитва за здоровье и жизнь Марины Хлебниковой поможет. Получилось с одной Мариной, певицей МакSим - получится и с нашей Мариной", - говорится в заявлении артистки.

"Вставай!!! Молимся 🙏🙏🙏"; "Дай Бог ей силы и здоровья 🙏"; "Очень жаль ее!!! Живи Марина, живи!!!🔥"; "Максим тоже была на грани жизни и смерти, потом опаааа и как побежала на первое сентября"; "Я обожаю песни Марины🔥 дай Бог здоровья тебе 🙏🙏🙏"; "Молимся о выздоровлении Марины, хороший, светлый, творческий Человек, красивая Женщина. Она такой "огонек" всегда, "зажигалочка" была. Никому она плохого не сделала ничего, чтоб корить ее как-то в пороках. Живи, Марина!"; "Я помню её в начале карьеры, такая была она красивая, лёгкая. И почему так с ней? Не знаешь как жизнь повернется к тебе .🤔🤔🤔", - комментируют другие.

Напомним, обожженную Марину Хлебникову спасают врачи, близкие сделали первое заявление: "С завтрашнего дня..."

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