Звезда выглядит на все сто

Певица Настя Каменских похвасталась стильным образом в гольфах и обратилась к украинцам, опубликовав публикацию в Инстаграм.

Как пишет Politekak.net, 34-летняя Настя Каменских является популярной отечественной артисткой. Певица на днях презентовала песню Sorry, которую записала вместе с талантливым певцом Васей Демчуком. Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Настя была в кожаном наряде, который оставила расстегнутым. Дополнила образ Каменских стильными гольфами. Певица улыбалась, демонстрируя роскошную фигурку.

"Какие строчки из песни Sorry 2 вам откликнулись больше всего?", - написала под фото Каменских.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сорри, мы уже не те", "Красивая какая", " NK супер красавица", "Она излечит моё сердце лучше медицин", "Самое главное ,что их поет ,несравненная Настена, остальное фигня", "У меня иммунитет к твоей красоте", "Ну вот что выставлять. Не надоело самолюбоваться? Настя, дочку Алексею роди!".

Напомним, Каменских в прозрачных ботфортах и мини заставила завидовать супругу продюсера "Квартал 95"

А еще Politeka писала, что Настя Каменских в черных кожаных нарядах поставила украинцев перед сложным выбором

Также Politeka сообщала, что Каменских "потерялась" в осеннем лесу с молодым красавчиком, забыв о Потапе



