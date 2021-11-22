Хореограф и танцор Влад Яма, который сейчас судит проект "Танці з зірками", показал человека, который изменил полностью его жизнь, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным хореографом и танцором, который уже несколько сезонов судит шоу "Танці з зірками". У звезды есть жена Лилия и сын Леон, который у пары появился в 2015 году, когда пара и женилась. Влад недавно ездил отдыхать с женой и ребенком на Мальдивы, но уже вернулся обратно в Киев. Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Влад был в футболке, позируя у деревянных дверей. На руках у него был сын Леон, который игрался на фото.

"Сынок, Ты полностью изменил мою жизнь! Люблю невероятно! Верю в Тебя и знаю, что всё получится!. Спасибо Лилия Яма за это чудо. Всех с днем сына", - написал Влад.

Фанаты, включая жену Дмитрия Монатика Ирину Демичеву, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красивое фото", "Как мило", "100%".

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