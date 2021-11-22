Известный хореограф Дмитрий Дикусар показал яркие фото с паркета "Танців з зірками" и сделал неожиданное заявление.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и многоразовый участник "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар после полуфинала проекте поделился эмоциями и сделал неожиданное заявление. В своем Instagram артист выложил яркие кадры с выступления и написал пост о проекте и своем участии в нем.

На снимках Дмитрий запечатлен во время страстного танца вместе с двумя партнершами – Ольгой Харлан и Сантой Димопулос. Девушки выбрали для выступления соблазнительные красные наряды, тогда как Дима был в изумрудном замысловатом костюме.

В подписи к публикации Дикусар написал: "Эмоций очень много, и они разные… Я благодарю всех, кто поддержал нашу пару голосами и просто танцевал мысленно с нами! Конечно же, я благодарю мою партнёршу Олю Харлан за невероятную выносливость и готовность, ради цели, идти до конца, и Санту Димопулос за талант, грацию, энергию и поддержку нашей пары! P.S. Ну, а мне сегодня, как написали многие, нужно немного отдохнуть…".

Напомним, Результаты полуфинала "Танців з зірками" вывели публику из себя: "Круто на деньги развели".

Как сообщала Politeka, "Впервые в истории "Танців з зірками": создатели шоу решились на небывалый шаг, кто вышел в финал.

Также Politeka писала, что Дикусар накануне полуфинала "Танців с зірками" похвастался поддержкой Чмерковского: "От Макса передали...".